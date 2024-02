James se queda sin opciones para su futuro: otra liga le cerró la puerta al colombiano

James Rodríguez vive una temporada bastante complicada tras su llegada a Sao Paulo. El colombiano no ha logrado sumar minutos en el arranque del año y todo apunta a que su estado físico no es el mejor. Por ello, su decisión tras no ser titular ha sido dejar el club tricolor en los próximos días.

Pata el entrenador del equipo brasilero y el entorno del club, las posibilidades de que James siga en el equipo son casi nulas. El futbolista ha manifestado su intención de dejar el equipo por la situación actual y ya busca opciones para su siguiente paso profesional.

Uno de los detalles que no ha pasado desapercibido es el mal estado de forma del colombiano. Más allá de eso, el club cree que el mediocampista no está comprometido totalmente con el proyecto. Toda esta mezcla de situaciones le abrieron la puerta de salida.

Una de las situaciones que hasta ahora eran desconocidas es que el cucuteño ha exigido tener minutos y está inconforme por algunos pagos que se le adeudan. Por ello, el cafetero aceptaría la posibilidad de dejar el club, aunque tiene contrato hasta junio de 2025.

Tras la serie de desacuerdos entre el jugador y la directiva, James busca ofertas para continuar su carrera en Sudamérica o volver a Europa. El 10' de la Selección Colombia se quedó sin chances de ir al fútbol argentino por el cierre del libro de pases.

Al cucuteño solo le queda la opción abierta de ir a la MLS. Allí, el merado de fichajes seguirá abierto hasta el mes de abrir para la incorporación de futbolistas nuevos.

Se espera que James pueda definir su futuro en los próximos días. El colombiano sigue sin hacer parte de las convocatorias de Sao Paulo en los primeros partidos de la temporada.