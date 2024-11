James se va del Rayo Vallecano: revelan equipo por el que ficharía en enero de 2025

James Rodríguez tiene las semanas contadas en el Rayo Vallecano. Luego de llegar como la gran figura del club para la temporada 2024-25, desde España se ha confirmado que su futuro está lejos del cuadro madrileño. Tras quedarse sin sumar minutos en los últimos juegos, la prensa ibérica ha revelado un problema que era un secreto a voces.

El cucuteño llegó como un fichaje del presidente Martín Presa, pero nunca estuvo en los planes del entrenador. Por ello, 'El Chiringuito' ha anunciado que el colombiano podría dejar el club en enero. La razón sería que el estratega español no cuenta con el cafetero para el proyecto deportivo de esta temporada.

Íñigo Pérez, técnico del club, ha manifestado que el cafetero no suma minutos para no arriesgarlo físicamente, pero parece que hay mayores razones de fondo. El estratega apuntó que se ha regido por lo que le piden los compromisos y por ello eligió no incluir al capitán cafetero en el terreno de juego durante las últimas jornadas.

Cabe recordar que Raúl Martín Presa, presidente del club, había dado un mensaje contundente sobre el futuro del '10': “James es un grandísimo jugador, ha sido el mejor jugador de la Copa América, está nominado a mejor jugador ahora en los premios. Nosotros estamos encantados de tenerlo, es un jugador que cuando sale cómo fue el otro día en Valladolid nos dio el triunfo y fue un jugador diferencial. La calidad de James es incuestionable, pero Íñigo sabe muy bien lo que hace”

Adicionalmente, el directivo remarcó en una entrevista con DAZN que “Si tenemos la oportunidad de ver a James y ganar, pues doble satisfacción, pero lo importante es ganar, independientemente de quién juegue”.

Por ello, parece que el capitán de la Selección Colombia se ha quedado sin respaldos en Vallecas. La relación está rota con un entrenador que no lo tiene en sus planes y ya se habla de una posible salida en el mes de enero con destino a la MLS, más precisamente a Los Angeles Galaxy.

Se espera que el cucuteño pueda definir su futuro en los próximos meses. James no quiere irse de la Liga de España y también buscaría opciones de reforzar algún equipo ibérico en el mercado de fichajes de invierno.

James espera volver a sumar minutos como inicialista en la Selección Colombia. Todo apunta que Néstor Lorenzo lo llamaría en la lista de convocados para los duelos ante Uruguay y Ecuador.