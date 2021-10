"James tiene mucho para dar, depende de él y lo que quiera"

La partida del volante colombiano James David Rodríguez al Al Rayyan de Qatar generó miles de críticas de personas que señalaban que el mediocampista renunció a seguir compitiendo al más alto nivel tras haber estado en el Everton de la Premier League.

Sin embargo, a dos días de su debut con el Al Rayyan, según confirmó su actual entrenador, el francés Laurent Blanc, Rodríguez recibió el respaldo del exfutbolista ecuatoriano Carlos Tenorio, quien jugó en el fútbol qatarí entre 2003 y 2009 con el Al Saad y justamente durante ese tiempo vistió la camiseta de su selección, hasta el punto de participar en el Mundial de Alemania 2006.

"Es un fútbol con una estructura extraordinaria. No depende del fútbol ni el país a donde vaya, depende de la disciplina profesional que nace en ti desde que decides ser profesional. James no es porque esté en Qatar o se diga que tenía carrete para lago. Depende de él si quiere mantener la calidad de ese jugadorazo que conocemos a nivel mundial. Lo puede hacer, tiene una infraestructura que la da la posibilidad de contar con entrenadores del primer nivel de Europa, pero depende mucho de la parte mental. Es un tema que va de la parte mental, de la cabeza y si quiere o no jugar más al fútbol", dijo Tenorio en diálogo con En La Jugada de RCN Radio.

Por otro lado, Tenorio manifestó que a pesar de la importancia de lo colectivo en el fútbol, es necesario que en lo individual quiera estar en la mejor forma.

"Creo que la cosa va más allá de lo colectivo, pasa por lo individual. Si en lo personal estoy seguro de lo que quiero, en lo colectivo se dará el 99%", agregó.