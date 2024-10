Javier Aguirre preocupa a México: fue internado en urgencias

México se prepara para enfrentarse a Estados Unidos en el marco de la doble fecha FIFA del mes de octubre, sin embargo, el Tri no ha tenido las mejores noticias en los últimas horas.

Desde horas de la mañana de este 15 de octubre, el entrenador de México, Javier Aguirre, reportó molestias por lo que fue trasladado a la clínica del doctor Rafael Ortega.

De momento, se desconoce si el mandamás se encuentra en urgencias del centro médico y no se conoce si podrá dirigir el compromiso ante Estados Unidos.

En caso de no poder llegar a dirigir su curto enfrentamiento frente a México, Rafael Márquez sería el indicado para medirse con Mauricio Pochettino en un nuevo duelo entre las más grandes selecciones de la Concacaf.

Horas antes de las molestias, Javier Aguirre dio a conocer que busca llevar a su selección a un punto de presión con enfrentamientos de mayor nivel como parte de la preparación de cara al Mundial 2026.

“Someter a los jugadores a presión. Me gustaría verlos en escenarios complicados, me gustaría ir a jugar contra Brasil, me gustaría ir a Italia, me gustaría ir a Nigeria, me gustaría ir a Honduras, me gustaría ver a los jugadores en un escenario donde van a ser sometidos a la presión máxima, quiero ver sus conductas ante esa adversidad, ante ese escenario hostil, que es normal”, reveló en entrenador.

"Quiero ver a mis jugadores, no es fácil y me consta que la federación está trabajando, les he pedido que nos pongan rivales que nos prueben, me importa ver el funcionamiento", concluyó.

¿Cuándo juega Estados Unidos vs México?

México recibe a la selección de Estados Unidos en Guadalajara este martes 15 de octubre en compromiso de la fecha FIFA del mes de octubre, el duelo podrá vivirse desde las 7:30 horas de México, 6:30 de Colombia.