Jhon Arias rechazó interés de un equipo europeo: las razones de su negativa

Sin duda alguna, el sueño de cualquier jugador profesional es salir de su país y poder jugar en el extranjero. Por lo menos, el anhelo de los sudamericanos es nada más y nada menos que ir a Europa, continente donde están las mejores competencias locales y claramente, una Uefa Champions League atractiva y prestigiosa.

Por esta razón, Jhon Arias es uno de esos jugadores que suenan mucho en Europa, mientras el extremo sigue cotizándose y dando de qué hablar en Sudamérica. En el entorno del colombiano, afirmaron que había intereses serios por parte de clubes de Italia y de Alemania buscándolo. Sin embargo, hace poco llegó el primer sondeo formal de un elenco del ‘viejo continente’.

Contrario a la Serie A o la Bundesliga, la posibilidad que le llegó al colombiano, según Globo Esporte, fue la del Zenit de San Petersburgo de Rusia. Ahí jugaría con Wilmar Barrios y Mateo Cassiera. No obstante, en dicho medio brasileño aseguraron lo siguiente, “en el radar del Zenit desde al menos mediados de 2023, Jhon Arias volvió a ser buscado por el club, pero nuevamente optó por no irse al fútbol ruso. El Zenit buscó contacto tanto con el colombiano como con el Fluminense, pero no abrió negociaciones”.

Globo Esporte deja claro el por qué no aceptó al club de San Petersburgo, “la guerra entre Rusia y Ucrania pesó mucho en un primer momento en la negativa de Arias. Debido al conflicto, los clubes rusos no juegan en la Liga de Campeones como forma de castigo de la FIFA. Sin la posibilidad de jugar en la principal competición europea, pasar al fútbol ruso no está entre las prioridades del colombiano”.

Por ahora, el anhelo del Fluminense es retener a Jhon Arias que tuvo un estelar 2023 como mejor jugador de la Libertadores en la final, y el tercer mejor jugador del Mundial de Clubes. La idea, sería mejorar el salario del chocoano para que se quede dentro del plantel en la temporada que viene.