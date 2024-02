Tras varios rumores en el mercado de Europa, Jhon Arias fue uno de los nombres más buscados por su estelar participación en la Copa Conmebol Libertadores alzando el título y la figura de aquella final, y en el Mundial de Clubes, siendo subcampeón y el tercer mejor jugador de la competencia. Los focos del ‘viejo continente’ ponían a Arias en la Bundesliga y en la Serie A.

Jhon Arias tuvo ofertas del Zenit de San Petersburgo que fueron rechazadas por el mismo jugador. Fluminense también rechazó negociaciones con el Galatasaray de Turquía. El chocoano se quedó en la institución brasileña, que se reforzó en el mercado con otro colombiano, Jan Lucumí. A su vez, ficharon a Douglas Costa, estelar contratación por su trayectoria en Europa.

Con la competencia de Douglas Costa, Jhon Arias sigue demostrando su valía en el Campeonato Carioca. Fluminense ahora estaría buscando dar el golpe en el mercado con, nada más y nada menos, que Thiago Silva. El defensor central llegaría para reemplazar a Nino. El capitán abandonó el club a principios de año para firmar con el Zenit ruso.

Thiago Silva tiene contrato hasta junio de 2024 con el Chelsea, aunque sus suplencias en el club, y la situación que tiene dentro de la institución londinense, podrían indicar buscar nuevos aires. El central saltó al Milan proveniente del Flu, y la idea es repatriarlo para tapar una sensible baja en la zona defensiva.

La relación entre Mauricio Pochettino y Thiago Silva parece rota desde hace algunas fechas y la polémica se zanjó con la suplencia en FA Cup contra Aston Villa, y con el pedido de la esposa del brasileño en su cuenta de X, que pedía la salida del argentino.

En rueda de prensa le preguntaron al estratega por la no inclusión de Thiago Silva en la FA Cup. El ex Paris Saint-Germain afirmó, “soy técnico profesional. Siempre elijo a mis jugadores en función de su desempeño”, con eso, confirmó aún más que la relación está rota, pues es curioso que en Premier sí lo ponga de titular y en la copa no.