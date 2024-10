Jhon Durán hizo guiño a equipo colombiano: reveló de qué club es hincha

Sin duda alguna, el nombre de Jhon Jáder Durán sigue dando de qué hablar en Europa. El Aston Villa sueña con clasificarse para los octavos de final de la UEFA Champions League después de una victoria holgada contra Young Boys y la mínima diferencia gracias al colombiano justamente ante el Bayern Múnich.

Un espectacular golazo de Jhon Durán que demostró nuevamente por qué es el mejor suplente en este momento. Unai Emery se volvió a decantar por relegar al colombiano en el banquillo de suplentes en el Villa Park y fue el atacante surgido en Envigado quien dio el golpe en el momento indicado.

Sobre los 70 minutos, Ollie Watkins dejó su lugar en cancha y entró Jhon Durán. A los 79’, Durán aprovechó un pelotazo de Pau Torres, autor de un gol inválido en la primera parte. Luchando en un duelo de titanes contra Dayot Upamecano, El atacante se ayudó con su cuerpo para sacarle ventaja al francés y con un zurdazo engloba la pelota por encima de Manuel Neuer para darle la victoria al Aston Villa.

En una entrevista con CBS, referentes del balompié mundial se citaron con Jhon Durán. Thierry Henry, Micah Richards y Jamie Carragher en seis minutos que se prestaron para todo.

JHON DURÁN REVELÓ DE QUÉ EQUIPO ES HINCHA EN COLOMBIA

El colombiano nació en Medellín hace 20 años. Sus inicios en el balompié fueron con Envigado, club que le permitió debutar como profesional y la institución que le permitió dar el salto al exterior. Firmó con Chicago Fire y luego recaló en Aston Villa.

Thierry Henry no dudó en preguntarle, “¿cuál es tu equipo, Independiente Medellín o Nacional?” La respuesta del ariete colombiano no se hizo esperar, “Nacional, no, Nacional”. Henry recordó a Juan Pablo Ángel apenas Durán mencionó al elenco verdolaga. Además, el estelar francés mencionó que le encanta la ciudad antioqueña.

Esto dio pie para que Jhon Durán invitara en vacaciones a Thierry Henry en un futuro. Entre risas, afirmó que solo a Henry sacando a Jamie Carragher y a Micah Richards.