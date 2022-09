Juan Carlos Osorio le dio con todo al 'Tata' Martino por derrota de México con Colombia

La selección de México sufrió una fuerte derrota en la última fecha FIFA antes la Copa Mundial de Qatar 2022 al caer 2-3 con la Selección Colombia en duelo que se disputó en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

El equipo centroamericano vio como el colombiano le remontó un marcador de 2-0 registrado en el primer tiempo y en menos de 25 minutos de la segunda mitad fue superado con goles de Luis Sinisterra (2) y Wilmar Barrios.

Lea también: Martino la tiene clara: "Cuando tienes al extremo del Liverpool, pesa la jerarquía"

Al término del encuentro, el estratega Gerardo 'tata' Martino fue fuertemente criticado, no solo por lo demostrado por sus dirigidos en el terreno de juego, si no que por su decisión de dejar la concentración de la selección a un día del juego para desplazarse a otro estadio y ver el amistoso de Argentina.

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio, exentrenador de México en el pasado Mundial de Rusia 2018, se sumó a las críticas hacia Martino al asegurar que él no hubiera dejado la concentración para ver a otro equipo.

"Si todo el objetivo de Martino fue para ver a Argentina en vivo, lo entiendo porque es el partido más importante para la Selección Mexicana (en Qatar 2022). Pero si hubiera sido mi elección, hubiera decidido lo contrario".

Le puede interesar: Martino se vio frustrado por derrota de México: "La jerarquía de Colombia se impuso"

Osorio finalizó sus declaraciones para ESPN asegurando que se hubiera enfocado en el trabajo de la selección de México, teniendo en cuenta que dicha fecha FIFA era la última oportunidad de tener el plantel junto antes del Mundial.

"Me hubiera concentrado en mi equipo porque esta es la última oportunidad para crear un espíritu de equipo y conocer a todos los jugadores. No sé y no entiendo cuál fue su punto, pero si hubiera sido mi decisión, me hubiera concentrado en el partido de la Selección mexicana",