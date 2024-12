Juan Carlos Osorio rompió el silencio: la razón por la que no dirigió Colombia

Juan Carlos Osorio quedó eliminado de la Liga MX tras la remontada de Cruz Azul en los cuartos de final, pese a esto, el entrenador colombiano se ha llevado los elogios por el partido de ida de la serie en donde consiguió una goleada por tres a cero.

Ahora, el mandamás habló sobre su momento en el Mundial de Rusia 2018 al frente de la selección de México, en donde llegó hasta octavos de final, pero tras la cita orbital no renovó su vinculo con el equipo.

"Creo que ha sido mi mayor equivocación en mi carrera profesional. Yo debí continuar en el proceso, pero por razones personales y también porque creí en los directivos colombianos, decidí regresarme para Colombia y asumir la oportunidad que ellos me habían manifestado. Retrospectivamente, un grave error", dio a conocer.

Del mismo modo, el entrenador de los Xolos habló sobre su oportunidad de ser el mandamás de Colombia en su momento.

"Me dolió muchísimo (no dirigir a Colombia). En la última parte del Mundial me manifestaron abiertamente que era el candidato; aunque yo quise que esa fuera una decisión consensuada, al final no lo fue. Los que toman la decisión final optaron por otra opción", reconoció.

Además, Osorio habló sobre la corrupción en el deporte como parte de su no llegada a la dirección técnica de Colombia.

"Yo reconozco que soy un hombre que confronto, transparente, directo, y que el juego es una cosa y el fútbol es otra cosa. El fútbol, como espectáculo, es un medio corrupto, es un medio como la política, como los sistemas de salud de muchos países en el mundo. Es un mundo donde hay mucho dinero y por eso hay una corrupción al extremo e intereses personales económicos y de poder, como fue el imperio griego y romano, salvo que estamos en el siglo XXI".