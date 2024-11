Juan Fernando Quintero saldría de Racing: campeón de Libertadores lo busca

Mucho se ha hablado sobre la posible salida de Juan Fernando Quintero de la selección Colombia antes de disputar el segundo partido de la doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Pues desde TyC Sports dieron a conocer el interés de Racing de Avellaneda para tener al jugador en entrenamientos de cara a la final de la Copa Sudamericana que se disputará el sábado 23 de noviembre.

"Con la seguridad de que Colombia se encuentra segundo en la tabla de posiciones de las eliminatorias suramericanas con 19 puntos, detrás de Argentina con 22, harán un pedido formal e intentarán que el futbolista sea baja de su selección para el último encuentro", dijeron en el medio argentino.

Pese a esto, la selección no dejaría salir al jugador que es uno de los más importantes para Colombia.

"Yo le dije, ‘yo quiero que no vayas a la selección’, pero yo sé que todo jugador si lo llaman va a la Selección. Me hubiese dolido mucho más que no lo hubiesen llamado, porque él se iba a sentir peor. No es que él no piense en la final, para nada. Lo piensa desde el primer día que habló conmigo. Por eso digo que a veces hay que comprender al jugador. Ojalá juegue, va a venir mucho mejor todavía", mencionó el mandamás tras el triunfo de Racing

Sin duda, el buen momento de Juan Fernando Quintero despierta el interés de diferentes equipos del continente y ahora, se ha revelado que un grande de Brasil podría buscar el fichaje del colombiano.

"Quintero, de 1,68 m de altura, es un jugador importante en la selección colombiana. Regularmente asume el rol de sustituto de James Rodríguez en la selección nacional. En la actual temporada en el Racing, el volante disputó 12 partidos, marcó dos goles y repartió dos asistencias", mencionó Radio Pachola sobre el informe que realizó Pedro Denardin.

Pues el periodista dio a conocer en Sala de Redação que el colombiano es pretendido por Gremio, pues el equipo de Tite ha seguido la carrera del jugador de cerca y sabe que su temporada en Argentina es más que positiva.