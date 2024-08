Juan Fernando Quintero se irá de Racing: ya tendría nuevo equipo

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero emprendería un nuevo desafío en su carrera deportiva, después de que se diera a conocer desde Argentina que no continuará en Racing de Avellaneda.

A pesar de que en un principio se informó que el mediocampista de 31 años estaba en los planes del director técnico Gustavo Costas, el antioqueño solo ha sumado 46 minutos en el segundo semestre de 2024, luego de disputar la Copa América con la Selección Colombia.

En su momento, Costas aseguró que contaba con Quintero, quien se había destacado durante la primera mitad del año, a pesar de sufrir algunos problemas físicos e inconvenientes familiares.

En los últimos días, el colombiano solo jugó 46 minutos frente a Unión de Santa Fe y fue baja en los compromisos contra Huracán y Sarmiento.

Desde Argentina, Tomás Dávila de ESPN, dio a conocer que la ausencia de JuanFer en la lista de convocados de Racing tendría que ver con las negociaciones adelantadas que estarían con un equipo de Arabia Saudita.

"No estuvo disponible por un cuadro de lumbalgia ante Huracán, ya se recuperó y entrena con sus compañeros. Hay rondando una oferta del fútbol de Arabia Saudita que por el momento no se ha cristalizado, no ha llegado a Racing de manera formal, pero tengo entendido que JuanFer ya tiene un arreglo por decirlo de alguna manera con el club árabe", dijo Dávila.

Por otro lado, también se ha especulado con un posible regreso de Juan Fernando Quintero al fútbol colombiano, en donde equipos como Medellín y Junior estarían interesados en sus servicios.