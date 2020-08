'JuanFer' Quintero está muy cerca del fútbol chino según prensa argentina

Juan Fernando Quintero no parece tener su futuro muy claro en el fútbol argentino y, contrario a ello, estaría muy cerca de aceptar una oferta del fútbol chino para partir hacia Asia. El futbolista colombiano, quien no es considerado como titular indiscutible en River Plate y cuyo regreso tardío al país del sur generó molestias en el cuerpo técnico y en los directivos del club, ha recibido ofertas por parte de un equipo turco y ahora de uno chino, siendo este último el que se quedaría con sus servicios.

La primera oferta del equipo chino era de diez millones de dólares, incluyendo siete de estos que llegarían a River en su totalidad para que el equipo de Núñez cumpliera con algunos compromisos que tiene atrasados y aprovechar este mismo dinero para sellar la presencia de algunos otros, como Rafael Santos Borré. Buscando conformar un plantel que intentará, nuevamente, ser finalista de la Copa Libertadores y protagonista en el torneo local.

Sin embargo, esa primera oferta no habría sido aceptada y, aunque la situación no es sencilla y River necesita el dinero, lo cierto es que el equipo argentino está pidiendo, como mínimo, tener esos diez millones de dólares libres para llegar a un acuerdo, algo que no se sabe si los chinos están dispuestos a pagar y que ya estarían tratando de negociar, por lo que, en este caso, primaría la necesidad de los suramericanos y 'JuanFer', finalmente, terminaría partiendo hacia el Shenzhen.

Según las últimas versiones y el canal 'TNT Sports', todo indica que el colombiano partiría de la institución 'millonaria': "Todas las partes coinciden en que es, prácticamente imposible, que se le diga que no a la oferta de China", afirmó un periodista de la cadena, quien aseguró, además, que los representantes del colombiano ya tienen los números de la nueva oferta y que todo estaría listo para un sí rotundo.