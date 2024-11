Juanfer Quintero ilusiona a todo Millonarios: “hablo siempre con Gamero y Serpa” 

Le puede interesar: Polémica en la B: Llaneros no se presentará a la final contra Unión Magdalena

“Te voy a decir la verdad, yo soy muy patriota, a mí me encanta Colombia, el fútbol colombiano… Mantengo pendiente de todas las noticias, cuando fui al Junior lo sentí por el cariño de la gente”, empezó diciendo el mediocampista ofensivo.

“Yo no le cierro las puertas a nadie en mi país, tengo relación con Gamero, con Don Gustavo también, es un tipo algo difícil para negociar, pero es un tipo de 100 puntos como persona... si me tocan la puerta, el día que tenga que volver, volveré, a mí me gusta ser querido en mi país y representar bien a mi país” concluyó Juanfer.