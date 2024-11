Confirman programación final de Liga y Copa BetPlay; a horas de que llegue Navidad

Luego de que se modificara la programación establecida por la Dimayor en el partido entre Santa Fe y Millonarios, el organismo que regula el fútbol colombiano ya tendría listo su nuevo calendario con las fechas de las finales tanto de liga como de Copa BetPlay.

Solo falta que se juegue el clásico capitalino por la segunda fecha de los cuadrangulares, el cual se disputará este martes 26 de noviembre en El Campín a partir de las 8:00 p.m., duelo en el que desde la Dimayor se han guiado para establecer el nuevo calendario.

Además, ya están definidos los finalistas de la Copa BetPlay, donde Atlético Nacional y América de Cali serán los protagonistas, equipos que independientemente de cuál será su suerte en los cuadrangulares de la liga, ya sabrán cuando la jugarán.

Confirman programación final de Liga y Copa BetPlay

De acuerdo con diferentes reportes (todavía extraoficiales), el calendario de lo que resta de las competencias del fútbol colombiano se jugará sin margen de tiempo con una diferencia de dos a tres días entre un partido y otro, dejando como último compromiso, es decir la final de vuelta de la Liga BetPlay para el domingo 22 de diciembre.

Martes 26 de noviembre

Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Miércoles 27 de noviembre

Deportes Tolima vs. América de Cali

Once Caldas vs. Junior

Viernes 29 de noviembre

Deportivo Pasto vs. Santa Fe

Millonarios vs. Atlético Nacional

Domingo 1 de diciembre:

Junior vs. Once Caldas

América de Cali vs. Deportes Tolima

Lunes 2 de diciembre:

Santa Fe vs. Deportivo Pasto

Atlético Nacional vs Millonarios

Miércoles 4 de diciembre

Junior vs Deportes Tolima

Once Caldas vs América de Cali

Jueves 5 de diciembre:

Nacional vs. Deportivo Pasto

Millonarios vs. Santa Fe

Domingo 8 de diciembre:

Deportes Tolima vs. Once Caldas

América de Cali vs. Junior

Pasto vs. Millonarios

Santa Fe vs. Atlético Nacional

Miércoles 11 de diciembre (Final Ida de Copa BetPlay):

Atlético Nacional vs. América de Cali

Domingo 15 de diciembre (Final Vuelta de Copa BetPlay):

América de Cali vs Nacional.

Miércoles 18 de diciembre : Final Ida Liga BetPlay

Domingo 22 de diciembre: Final Ida Liga BetPlay.