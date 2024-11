James Rodríguez sigue siendo portada en los medios deportivos de España y Colombia, volante creativo de 33 años que fichó por el Rayo Vallecano en el pasado verano y no ha podido asentarse como titular en el equipo.

El capitán de la Selección Colombia y ficha clave en el esquema del técnico Néstor Lorenzo, tendría sus días contados en el conjunto madrileño luego de información reportada desde España, donde indican que el club ya habría tomado una decisión.

Rayo Vallecano ya eligió entre su técnico y James: “uno se queda y otro se va”

Desde España informan del inconformismo del volante colombiano con las decisiones técnicas y sus constantes visitas al banquillo de suplentes, donde James no se ve importante en el club acumulando pocos minutos en cancha, a comparación de lo que sucede en la selección nacional.

El futbolista que fue galardonado como el mejor de la reciente Copa América 2024, saldría del Rayo Vallecano en enero del 2025, así lo confirman reportes desde España, donde aseguran que el club no revelará esta información para no anticipar este tipo de noticias en plena competencia de la liga española cuando no ha empezado el mercado de fichajes.