JuanFer Quintero sorprende antes de Eliminatorias: “El fútbol pasó a un segundo plano”

Sin duda alguna, el nombre de Juan Fernando Quintero lleva mucho tiempo siendo tendencia por su talento y su magia que demuestra en el campo de juego, pero, también por temas extra futbolísticas que han colmado los ánimos del propio volante colombiano.

En la clasificación a las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana, Juan Fernando Quintero fue vital participando en dos de los cuatro goles anotados ante Athletico Paranaense. Se fue del Cilindro aplaudido por su afición que lo arropan en un momento sensible para el jugador.

Seguramente, Néstor Lorenzo tendrá en cuenta a Juan Fernando Quintero para enfrentar a Bolivia y a Chile en las Eliminatorias, pero antes de conocer la convocatoria, el antioqueño se sinceró por las incesantes críticas que cada vez recibe por sus sorpresivas ausencias en Racing, y cuando se pregunta por él, se encuentra en Medellín por temas personales y familiares.

Con el permiso de Gustavo Costas y del cuerpo técnico de Racing de Avellaneda, el volante ha viajado en reiteradas ocasiones a Colombia por temas de salud de su esposa, Johana Osorio que ha estado delicada desde el mes de abril.

EL FÚTBOL EN UN SEGUNDO PLANO PARA JUAN FERNANDO

Infortunadamente, la gente no entiende las verdades razones de su ausencia y de sus viajes. Comprometido está y por eso se ha ganado más la confianza de Gustavo Costas, de hecho, será titular contra Platense este lunes 30 de septiembre. Por todo lo anterior, Juan Fernando rompió el silencio y se sinceró.

Sobre el tema de las críticas, afirmó que, “es muy fácil hablar cuando nadie sabe la situación y la realidad de la vida de las personas. Soy consciente de lo que genero y de lo importante que soy para mí mismo. No me importa lo que hablen afuera, porque se dicen muchas cosas. Solo yo y mi familia sabemos toda la verdad de lo que vivimos”.

Además, sentenció cuáles son sus prioridades e hizo una declaración sorpresiva, especialmente por los próximos retos que tendrá con la Selección Colombia y con su club, “mi prioridad es mi familia. El fútbol pasa a un segundo plano, aunque lo disfruto. El día que no lo disfrute, me retiraré. Siento una gran responsabilidad, pero no soy el dueño de un equipo, simplemente vine a querer hacer las cosas bien”.

Lejos de querer dejar el fútbol, aseveró los retos que tiene en la actualidad, “estamos haciendo historia y eso es lo más importante. Entonces, si nos ponemos a ver todo lo que pasa alrededor, pues ninguno tiene vida. Soy así, transparente. Digo lo que pienso y ahora quiero pensar en que tenemos la oportunidad de lograr algo internacional para este club; esa es mi motivación”.