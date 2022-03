Jugador de fútbol rechaza usar camiseta con mensaje de 'no a la guerra'

Aykut Demir, capitán del Erzurumspor de la Segunda división de Turquía, se ha convertido en un personaje destacado en las ultimas horas por la prensa internacional ante su negativa de expresar un mensaje contra el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Las explicaciones de Demir, que nació en Holanda y es nacionalizado turco, fueron bastante claras: "Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente" el jugador manifestó que la postura global hacia los conflictos de Oriente Medio es menos severa.

Las últimas sanciones de la FIFA y la comunidad internacional hacia Rusia en los ámbitos deportivos, económicos y sociales, han abierto el debate sobre la manera como se interpretan los conflictos desde occidente.

Distintas reacciones han surgido en el mundo del deporte en relación al conflicto entre las dos naciones europeas.

Las lagrimas de Zinchenko, jugador del Manchester City y la Selección de Ucrania previo al último encuentro del conjunto ingles por la Premier League, se sumaron a las declaraciones del icono milanista Andriy Shevchenko, mostrando su rechazo hacia el accionar de las tropas rusas en territorio ucraniano.

Aykut Demir señaló en el medio turco Fanatik: "Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países".

Por ahora las reacciones del mundo del deporte frente al conflicto en el Este de Europa, están enfocadas en llamar al dialogo.