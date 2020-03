Junior toma medidas para evitar el coronavirus en su viaje a Ecuador

Junior de Barranquilla tuvo un amargó debut en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores al perder en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez con Flamengo de Brasil. Sin embargo, el conjunto 'rojiblanco' deberá pasar la página y ya se alista para visitar en el estadio Atahualpa de Quito a Independiente del Valle por la segunda jornada.

Al margen de lo que es el aspecto deportivo, el cuerpo técnico del cuadro barranquillero tomará unas medidas especiales para su viaje a Ecuador, teniendo en cuenta que en dicho país se han registrado 13 casos de la nueva epidemia del coronavirus.

Héctor Fabio Baéz, gerente deportivo de Junior, aseguró para el diario El Heraldo que el plantel cumplirá todas las recomendaciones del cuerpo médico, adicionalmente aclaró que los jugadores tuvieron una charla en la cual se les explicó lo que deben hacer.

"Ya hubo una charla con los jugadores e hicimos algunas exigencias al hotel donde vamos a estar. Una previsión normal. Todo está en el manejo y planificación de los médicos. Tienen que usar tapabocas y tomar las precauciones básicas”, dij el gerente de Junior.

Entre las solicitudes que se le hizo al hotel donde se hospedará el cuadro colombiano está que el personal ecuatoriano debe usar tapabocas al momento de tener contacto con los futbolistas y al suministrar la alimentación.

Por otro lado, Sebastián Viera, capitán del equipo, indicó que el médico de Junior les recomendó usar tapabocas, lavarse constantemente las manos y tratar de no tener contactos físicos.

Finalmente, el director técnico Julio Comesaña no ocultó que le preocupa el tema ya que ellos, al estar constantemente en aeropuertos, están "expuestos".

“Sí me preocupa, ¿cómo no? Nosotros estamos muy expuestos por los aeropuertos, los aviones y los hoteles. Tenemos contacto con mucha gente. Sí me preocupa”, dijo el estratega.

Junior deberá viajar en dos oportunidades a Ecuador para jugar en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Este miércoles 11 marzo ante Independiente del Valle y el jueves 19 del mismo mes ante Barcelona de Guayaquil.