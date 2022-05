Jurgen Klopp le hizo especial pedido a la FA: "manden más medallas"

Liverpool vive una temporada de ensueño en donde ya ha conseguido dos títulos. El primero fue la Copa de la Liga y el segundo, logrado este sábado 14 de mayo, la FA Cup. Ahora, el equipo de Anfield trabaja en lo que será la final de la Champions League y la última jornada de la Premier League.

En medio de los festejos, el entrenador alemán Jurgen Klopp hizo una curiosa petición a la Asociación del Fútbol de Inglaterra (FA) con respecto a la premiación de la FA Cup.

Klopp solicitó disponer de más medallas al momento de la premiación del título, ya que según él, algunos integrantes del cuerpo técnico y jugadores se quedaron sin recibir su medalla como campeón.

"¿Puedo pedir aquí públicamente más medallas de la FA? No puedo creer que la cantidad de medallas esté restringida. ¿Por qué harías eso? Nos hemos dado cuenta ahora (porque) queremos dar medallas a todos los jugadores... OK, entonces los entrenadores no pueden tener una. ¿Qué? Es realmente un poco difícil, así que querido FA, envíe algunas medallas más. No es una buena idea con los equipos cada vez más grandes, pero los números siguen siendo los mismos, así que hazlo", afirmó en rueda de prensa.

