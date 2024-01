Karim Benzema y su entorno habrían tomado una decisión radical

Desde que Karim Benzema se fue del Real Madrid con destino a una liga exótica como la de Arabia Saudita, su llegada al Al-Ittihad ha traído consigo, varias ‘consecuencias’. Aunque ha mantenido en alto su cuota goleadora con 15 tantos en 24 partidos disputados, su motivación parece estar lejos de cuando jugaba en España.

Tras la derrota del Al-Ittihad contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ‘desapareció’ de las redes sociales y en el club. Tanto así, que Marcelo Gallardo decidió no tenerlo en cuenta para la pretemporada. Una decisión drástica mientras el nombre del francés vuelve a recorrer Europa en la Premier League con el Arsenal y Chelsea como candidatos.

Sin embargo, mientras el club le castiga por su ausencia, el abogado de Karim Benzema, Hugues Vigier, afirmó que habrá revancha como en toda historia que no inicia de la mejor manera, “Karim ha tenido altibajos en su vida deportiva y tal vez este período (en Al-Ittihad) sea menos próspero. También se lesionó. Se fue por unos días, estuvo alejado del equipo por el ciclón (en Mauricio) y regresó a Arabia Saudita. Pero lo hemos visto resurgir de sus cenizas”, dijo en BFM TV. Por esta información de su entorno, todo indica que su decisión sería de revancha en tierras saudíes.

Una frase contundente sobre el momento que vive el jugador francés, que espera volver a su mejor nivel comprometido en Arabia Saudita. Complementó lo anterior señalando, “si recuerdan, no jugó mucho cuando llegó al Real Madrid, luego se convirtió en este jugador absolutamente imprescindible. Y luego tiene mejores y peores momentos. Es así para todos los deportistas”.

Además, Hugues Vigier, señaló que de momento no hay ofertas por Karim Benzema. El delantero francés parece estar enfocado en resurgir en Arabia Saudita y no serían ciertas las relaciones con el Arsenal y el Chelsea. También en BFM TV, hablaron sobre la posibilidad del Lyon, y reiteró que, seguramente, Benzema sería feliz regresando al equipo que lo lanzó al éxito, pero que no ha habido nada concreto todavía.