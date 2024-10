Klopp genera rechazo y Alemania estalla en su contra: "Me decepciona"

Jürgen Klopp sentenció tras su salida del Liverpool a final de la temporada pasada que necesitaba un descanso. Un cambio para recuperar energías perdidas después de dirigir por nueve años seguidos a los ‘Reds’. Aunque reveló que se iba a tomar un año sabático, y rechazó varias opciones para volver a dirigir, poco a poco empezó a tomar rumbos apartados a la dirección técnica.

De hecho, su adiós del Liverpool sorprendió afirmando que no sabía si iba a regresar a dirigir dejando la incertidumbre con su futuro. Se especulaba mucho con lo que podía seguir en la carrera de Jürgen Klopp que curiosamente, sí volvió a los banquillos en el partido de despedida de Jakub Błaszczykowski y de Łukasz Piszczek con el Borussia Dortmund, juego que contó con la participación de Adrián Ramos.

Aunque era solo por un partido de homenaje, se espera que este pudiera ser la vuelta triunfal a los escenarios deportivos, no como seguidor, sino como entrenador. Rechazó varias propuestas de clubes y hasta de selecciones que pretendían contratarlo.

El 9 de octubre, se confirmó que Jürgen Klopp asumirá un nuevo cargo como director, pero no como técnico alejándose de los banquillos por un tiempo. A partir del primero de enero, fungirá como Director de Fútbol Global de Red Bull, empresa austriaca que tiene varios clubes como RB Leipzig, RB Bragantino, New York Red Bulls, RB Salzburgo, entre otros.

EL RECHAZO A JÜRGEN KLOPP DE SU PRIMER EQUIPO COMO ENTRENADOR

Red Bull emitió un comunicado en donde afirma las funciones que tendrá el entrenador alemán, “en su función estratégica, Jürgen Klopp no participará en las operaciones diarias de los clubes, sino que se centrará en apoyar a los directores deportivos para promover la filosofía de Red Bull. También aprovechará su amplia red de contactos para ayudar a buscar talentos destacados y contribuir a la formación y el desarrollo de los entrenadores”.

Justamente, el sábado 19 de octubre, RB Leipzig enfrentó por la Bundesliga al Mainz en condición de visitante. El Leipzig sacó el resultado adelante con un certero 0-2 que deja al club de Maguncia en la mitad de tabla, mientras que los ‘Toros Rojos’ se sumaron a la segunda plaza del certamen alemán.

El primer equipo de Jürgen Klopp fue el Mainz, club que empezó a rechazar al nuevo Director de Fútbol Global de Red Bull en la visita del elenco que pertenece a dicha empresa austriaca. Los hinchas de la institución de Maguncia protestaron frente a esta decisión del ex Liverpool, “¿has olvidado todo lo que te dejamos ser? ¿Estás loco, Klopp?”, o también, “Klopp: me gustan las personas hasta que me decepcionan”, soltaron los aficionados

Por la UEFA Champions League, el próximo partido del RB Leipzig será justamente contra el Liverpool. Jürgen Klopp se volverá a ver con su anterior club y al equipo en el que más títulos ganó durante nueve temporadas. En una misma semana le tocó lidiar contra sus exequipos.