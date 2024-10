Klopp se verá las caras con el destino y con Liverpool: ya hay fecha

Llegó la nueva era para el exentrenador teutón y con un cargo completamente diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer ya ha dado sus primeros pinitos afuera de los banquillos. Sin embargo, Jürgen Klopp no se olvidará de lo que es dirigir, pues ahora tendrá una oportunidad como Director de Fútbol Global de Red Bull, empresa austriaca.

El 9 de octubre, se confirmó el futuro de Jürgen Klopp que generó expectativa tras salir del banquillo del Liverpool tras nueve temporadas. Su cargo iniciará a partir del primero de enero de 2025. Red Bull emitió un comunicado describiendo las funciones del teutón, afirmando que trabajará de la mano de directores deportivos de las instituciones de la marca austriaca.

Vea también: Klopp genera rechazo y Alemania estalla en su contra: "Me decepciona"

“Jürgen Klopp no participará en las operaciones diarias de los clubes, sino que se centrará en apoyar a los directores deportivos para promover la filosofía de Red Bull. También aprovechará su amplia red de contactos para ayudar a buscar talentos destacados y contribuir a la formación y el desarrollo de los entrenadores”, sentenció la empresa. Con esto en mente, trabajará con RB Leipzig, RB Salzburgo, RB Bragantino y New York Red Bulls, entre otros.

JÜRGEN KLOPP Y UNA SEMANA DE NOSTALGIA EN BUNDESLIGA Y CHAMPIONS

A Jürgen Klopp ya le tocó lidiar con la pesada en una misma semana en Alemania antes de fungir con su cargo en Red Bull. Pues, en la Bundesliga, RB Leipzig viajó a Maguncia para enfrentar al Mainz, primer equipo de Klopp como director técnico y club en el que jugó la mayor parte de su carrera deportiva.

Los hinchas del Mainz no le perdonaron que haya firmado con Red Bull, empresa que le da el nombre al Leipzig. En Maguncia protestaron por la decisión de Jürgen Klopp cuestionándolo por este nuevo cargo que tomó, “¿has olvidado todo lo que te dejamos ser? ¿Estás loco, Klopp?”, o también, “Klopp: me gustan las personas hasta que me decepcionan”.

Le puede interesar: Es oficial el nuevo equipo de Jurgen Klopp: "no podría estar más emocionado"

Pero en medio de una semana nostálgica por la visita al Mainz, Jürgen Klopp se volverá a ver las caras con el Liverpool por la UEFA Champions League cuando el RB Leipzig se mida en condición de local con los ‘Reds’. El teutón salió de Anfield después de nueve temporadas y el destino enlazó al entrenador nuevamente con el elenco inglés.

Seguramente, los hinchas del Liverpool solo tienen palabras de agradecimiento para con Jürgen Klopp a la espera de ver cómo reaccionará la afición británica durante este partido de la Champions League el miércoles 23 de octubre.