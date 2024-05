Kylian Mbappé no llegaría al Real Madrid: revelan sorpresivo detalle de su futuro

Kylian Mbappé ha anunciado hace más de una semana que no renovará su contrato con el PSG a final de temporada. Todo apuntaba a que el delantero francés estaba listo para fichar por el Real Madrid, pero en las últimas horas la situación podría cambiar.

Desde el entorno del futbolista se afirma que el 'galo' está dudando sobre su llegada a la casa blanca. Las razones estarían atadas al juego de egos que existe en el vestuario del elenco español, en donde el francés no sería la única cabeza visible del vestuario.

Aunque el ex Mónaco había cordado llegar al club con una ficha de contrato igual a la de Vinicus Junior y Jude Bellingham, su salida a coste cero y la llegada como la estrella actual del fútbol mundial han hecho replantear el acuerdo.

Mbappé manifestó en su momento que su idea era fichar por la casa blanca, pero las condiciones han cambiado ese deseo. El creador de contenido IShowSpeed, conocido y cercano al entorno del futbolista, manifestó que Mbappé no irá a jugar al Real Madrid

“Hey chat, les voy a contar lo que pasará de verdad. No me preguntes como lo sé, pero Mbappé no irá al Real Madrid”, expresó sin tapujos el famoso streamer. Según la revelación del joven, el delantero ha cambiado de planes en las últimas semanas.

Toda la situación apunta a que el atacante quiere fichar por un club donde pueda ser la máxima estrella. Aunque se esperaba que el acuerdo con el cuadro merengue se hiciera oficial tras la final de la Champions League, la escena sería cambiada por un club inglés. No se ha revelado el nombre del equipo, pero los candidatos serían Liverpool, Manchester City y Chelsea.

Se esperan que la situación se resuelva en las próximas semanas. Lo cierto es que de no fichar por el Madrid, el golpe mediático para el elenco español sería bastante importante, luego de presumir a un jugador que ya los ha rechazado en dos oportunidades.