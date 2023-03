La Conference League también definió los cruces: así se jugarán los cuartos de final

Fue un viernes 17 de marzo pasado por sorteos en la sede de la UEFA en Suiza. Pues luego de la conformación de las llaves de cuartos de final de la Champions y la Europa League, fue el turno para la Conference.

Pues la tercera competición internacional del 'viejo continente', que de paso afronta su segunda edición, también pudo conocer los cruces que se efectuarán en la ronda de ocho equipos.

Conference League: así se jugarán los cuartos de final

Lech vs Fiorentina

Gent vs West Ham

AZ Alkamaar vs Anderlecht

Basilea vs Niza

Los equipos que aparecen en segundo plano jugarán la vuelta como locales.

Asimismo, se dejó delimitada la forma en que se cruzarán los equipos en las semifinales de la Conference League; determinándose que el vencedor de Lech y Fiorentina se medirá con Basilea o Niza, mientras que Gent o West Ham chocarán con AZ o Anderlecht.

Cabe recordar que los cruces de cuartos de final iniciarán el jueves 13 de abril y la vuelta será el 20; los mismos días en que se cumplirán los enfrentamientos de Europa League.

Respecto a las semifinales, estas se efectuarán el 11 y el 18 de mayo; mientras que la final se disputará el miércoles 7 de junio en el estadio Eden Arena, ubicado en Praga, República Checa.

Es menester enfatizar en que el equipo que gane la Conference se adjudicará una plaza en la fase de grupos de la próxima Europa League; tal como lo hizo la Roma en la primera edición del certamen.