La curiosa anécdota de Ronaldo con los "CDs y libros" de Carlo Ancelotti en Milan

Ronaldo dijo que los nervios son "normales" en la víspera de la final de Copa Libertadores, pero que él siempre consiguió transformar esa presión en una energía que le servía para entrar más motivado al partido.



"Pero lo más importante es estudiar el partido, lo que yo no hacía. Siempre daban CDs, un libro con informaciones y yo no los veía", reveló el exjugador.

Fue entonces cuando recordó una anécdota con el técnico italiano Carlo Ancelotti, cuando ambos coincidieron en el Milan entre 2007 y 2008.



"En el día del partido, en el desayuno, él (Ancelotti) me preguntó si había visto el CD del adversario y si sabía a quien iba a enfrentarme. Y ahí, con mis formas, le dije: 'Mira, no lo vi, no sé a quién voy a enfrentarme, pero ellos sí saben a quien van a enfrentarse'", relató.

"Pero es importantísimo que uno estudie el partido. Es importante hacerlo porque todos los sectores del campo tienen su responsabilidad", remarcó.