La divertida reacción conjunta del 'Kun' Aguero con su versión digital

El futbolista argentino, Sergio Agüero, es uno de los que más tiempo ha dedicado a los videojuegos durante esta cuarentena y sus reacciones han llamado la atención de quienes han seguido sus transmisiones en vivo mientras compite. La primera de ellas se presentó cuando el atacante argentino de Manchester City perdió con James Rodríguez en el partido que ambos jugaron por la Champlay organizada por Paulo Dybala y Diego Schwartzman.

Le puede interesar: Boca se pone a disposición de la Justicia tras denuncia en contra Sebastián Villa

Y ahora, en medio de un encuentro de la eNations StandAndPlay Cup Friendlies, protagonizó otra escena que rápidamente se hizo viral por la forma en la que se dio, pues el futbolista falló un gol que hubiera sido clave en un partido y su personaje digital reaccionó de la misma forma en la que lo hizo su versión real. Tras reaccionar con algunas groserías al aire, el exIndependiente se tomó la cabeza con ambas manos, tal como lo hizo el delantero del videojuego.

Se sabe que Agüero es uno de los jugadores más fanáticos a este tipo de diversión, sin embargo, en las últimas disputas no ha tenido suerte, ya que, como se mencionó, perdió en cuartos de final de la Champlay frente al colombiano James Rodríguez y, en esta nueva serie de partidos, perdió la final frente al brasilero Everton Ribeiro, quien fue el encargado de dirigir a la Selección Brasilera en la competencia.

Lea también: "Tolerancia cero", la postura de Boca Juniors tras la denuncia contra Villa

El mencionado torneo reunió a 20 futbolistas profesionales de 20 equipos reconocidos en Europa. Por su parte, la empresa desarrolladora del videojuego buscaba apoyar a la organización GlobalGiving, la cual lucha contra el coronavirus y a la que se espera poder donar un total de un millón de dólares para la lucha contra el coronavirus.

Aguero’s synchronised reaction to his missed shot. If you thought FIFA wasn't realistic, just watch this video 🎮😂 pic.twitter.com/evdjpi6mU5