La dura advertencia que lanzó Gallardo a Borja por su falta de gol en River Plate

Para nadie es un secreto que Miguel Ángel Borja es uno de los delanteros colombianos con mejor rendimiento en el momento, pues el Colibrí es una ficha importante de River Plate.

A lo largo del año, los goles de Borja ha sido más que necesarios para que el equipo obtenga buenos resultados y aunque el colombiano no fue determinante en la serie de los cuartos de final de la Libertadores, el equipo sigue en búsqueda del título más importante a nivel de clubes de la Conmebol.

Sin embargo, Miguel Ángel no vive el mejor momento en el ataque del cuadro de Buenos Aires pues no consiguió anotar en la serie ante Colo Colo y tampoco en la liga argentina, pese a ser titular en el enfrentamiento contra Talleres de Córdoba.

Ante esto, Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate se atrevió a hablar sobre el momento que vive el colombiano en el equipo.

"Cuando el goleador no hace goles no lo vas a ver contento, sobre todo cuando tiene situaciones. Pero ya va a volver a hacer goles. Antes, todo lo que pateaba lo convertía en gol y hoy no le está pasando. Tiene que estar tranquilo, porque si entra en una desesperación puede ser peor", aseguró el entrenador ante los medios.

Del mismo modo, Gallardo recalcó la importancia de tener confianza ante las diferentes oportunidades que ha tenido de cara al arco y lanzó una advertencia al jugador, pues resaltó que los goles vendrán.

"Lo que yo le tengo que dar es tranquilidad, que las situaciones se las genera. Tuvo muchas situaciones hoy (vs. Talleres), tuvo otras en el partido de Boca, tuvo otras contra Colo-Colo, sobre todo en el partido de ida. Situaciones tiene, tiene que creer que ya van a volver los goles y eso no lo tiene que poner en un lugar de una negatividad porque sería absurdo que no va a volver a hacer goles. Va a volver a hacer goles".

De momento, Borja sigue enfocado en la temporada con River Plate, pero a la vez espera la convocatoria de Néstor Lorenzo para la fecha de Eliminatorias de octubre y noviembre.