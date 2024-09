La dura confesión de Edwin Cardona por su ausencia en el Mundial 2018: "Casi me muero"

La Selección Colombia es un símbolo de alegría y unidad para todo el país. De hecho, el mayor anhelo de los jugadores profesionales es formar parte de la lista de convocados que vestirán la camiseta tricolor para disputar eliminatorias, Copas Américas y Mundiales.

Este era el sentimiento que experimentaba Edwin Cardona, leyenda de Atlético Nacional, al formar parte del equipo nacional. Sin embargo, después de una década jugando con la Selección y compartiendo vestuario con referentes como Falcao, James y Mario Yepes, Cardona recibió una gran sorpresa al quedar fuera de la convocatoria para el Mundial de Rusia 2018.

“Cuando recibí la llamada, casi me desmayo. Estaba manejando con mi familia y, al contestar, solté el volante. Me dijeron que no estaba entre los 25 convocados”, relata el mediocampista paisa en ADN Verdolaga, un programa de entrevistas con los ídolos del Atlético Nacional.

Según Cardona, “lo más duro para mí fue no ser incluido en el Mundial. Me había reunido con alguien en Argentina y estaba seguro de que formaría parte de la lista. Incluso, Boca Juniors me concedió una semana de vacaciones para llegar al 100%”.

Edwin Andrés Cardona, conocido en el mundo del fútbol como “Crackdona”, es uno de los futbolistas colombianos que ha dejado una huella tanto dentro como fuera del país. Originario de Medellín, ha jugado en clubes de renombre mundial como Boca Juniors, Racing de Avellaneda y Atlético Nacional.

En el fútbol, Cardona es el “calidoso” que transforma el ataque de su equipo y crea momentos memorables. Con más de 122 goles y 8 títulos en su carrera, su influencia trasciende fronteras, habiendo portado las icónicas camisetas número diez de Maradona y Riquelme en Boca Juniors.

Lea también: Nacional confirmó dura condición para que Efraín Juárez siga como técnico en 2025

En la reciente entrevista de ADN Verdolaga, producida por Betsson y Atlético Nacional, “Crackdona” comparte detalles íntimos sobre sus inicios en el club y los momentos más significativos de su carrera profesional: su debut con gol en el clásico entre el verde paisa y los escarlatas, su primer llamado a la Selección de mayores y el encuentro en el camerino con sus ídolos.

Se puede caer, pero siempre es posible levantarse y alcanzar nuevas alturas

El dolor de no haber sido parte de la Selección en el Mundial de 2018 fue grande, pero el mismo fútbol le enseñó a sobreponerse a esas derrotas.

“Recientemente, una persona con discapacidad visual se acercó a mí para pedirme una foto. Me dijo que yo era su ídolo, me abrazó y notó mi tristeza, especialmente después de la derrota contra La Equidad. Aunque no podía verme, me identificó. Luego me dijo: ‘Uno puede caer un escalón, pero siempre puede levantarse y subir cinco. Tranquilo, la vida sigue’. Sus palabras me impactaron”, afirma el futbolista.

Le puede interesar: Efraín Juárez sigue ‘dudando’ en Nacional: “soy el que menos sabe de acá”

Dado que Atlético Nacional fue el primer club en confiar en el talento de Edwin, permitiéndole debutar y convertirse en el jugador que es hoy, su deseo es contribuir al equipo, ganar la Copa Libertadores y retirarse en el verde paisa.