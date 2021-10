La futbolista colombiana Isabella Echeverri sufrió fractura de peroné

"Aprovecho para agradecerles a las personas que me han enviado mensajes, que me preguntan cómo estoy. Ayer fue un día muy duro, en el partido se me quedó enganchado el pie al césped y tuve una fractura de peroné, yo sola nadie me pega", dijo la deportista.

A su vez, la nacida en Medellín afirmó que "Fue muy traumático y doloroso porque creo que estaba en un punto de la temporada en el que me estaba sintiendo muy bien física y mentalmente"

Igualmente Isabella confirmó que en las próximas horas será intervenida quirúrgicamente y que de inmediato comenzará un proceso de recuperación para estar cuanto antes estar de regreso en las canchas, aunque según la lesión esto no será antes de seis meses.

"Me operan esta tarde (lunes) y pasaba simplemente dar las gracias, ha sido espectacular recibir tantos mensajes de apoyo", explicó la deportista.

El momento de la lesión de la colombiana quedó en la retina de muchos aficionados al fútbol ya que después de la escabrosa imagen que dejó la escena, las futbolistas del Sevilla y del Athletic hicieron un círculo alrededor de la deportista para evitar las imágenes y respetar el doloroso momento que vivía la defensora.

La escena fue aplaudida por varios medios internacionales que recordaron la situación vivida con Christian Eriksen en la Eurocopa cuando también sus compañeros se ubicaron alrededor de él, mientras era atendido por el cuerpo médico que prácticamente le salvó la vida.

Le puede interesar: Colombia mantiene su posición en la tabla de la Eliminatoria al término de la fecha 5

Ahora se espera un parte médico por parte del Sevilla para saber el tiempo de recuperación de la deportista que espera estar con la selección Colombia en la Copa América 2022, que será a mitad de año.