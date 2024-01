La Joya argentina familiar de Maradona, se comparó con JuanFer Quintero y sueña con jugar en River

Hernán López Muñoz, mediocampista de 23 años, ha sido una de las grandes figuras del fútbol de Argentina en la temporada 2023 después de haber disputado 38 compromisos, anotado cinco goles y dado seis asistencias con la camiseta de Godoy Cruz.

López Muñoz, quien tiene un parentesco con Diego Armando Maradona al ser sobrino-nieto del exfutbolista argentino, realizó su proceso formativo en River Plate, club en el que debutó como profesional el 7 de abril de 2019.

Sin embargo, el mediocampista no logró la continuidad deseada, por lo que tuvo un corto paso por Central Córdoba, pero fue en el 2023 y con la camiseta de Godoy Cruz cuando tuvo su mejor rendimiento.

De cara al 2024, Hernán López inició los trabajos de pretemporada con el equipo de Mendoza, aunque han surgido rumores que aseguran que podría retornar a River Plate.

Ante las múltiples versiones, el volante no dudó en comparar su estilo de juego con el de Juan Fernando Quintero, quien fuera figura del cuadro de la banda cruzada.

"Tenemos un juego muy parecido al de Juanfer (Quintero), obviamente sacando las diferencias. Los movimientos, los pases filtrados… me lo han dicho mucho. Siempre trato de mirar a los que juegan bien, él tiene un juego que me gusta mucho, muy vertical y en River le prestaba mucha atención”, explicó en diálogo con TyC Sports.

López Muñoz afirmó que está feliz en Godoy Cruz, aunque aceptó que le seduce la posibilidad de jugar en River Plate, a pesar de que no ha recibido ningún llamado oficial.

“El tema de River lo leí, lo escuché… pero al no comunicarse nadie conmigo ni con mi representante sabía que era muy poco probable. Siempre es lindo escuchar que el club que te formó te quiere de vuelta, pero no recibí ningún llamado. Después Dios dirá si vuelve o no, si tendré una etapa en River”, dijo.