La verdad detrás del gol de Richard Ríos: inesperado momento

Richard Ríos se estrenó este sábado como goleador con la selección colombiana en la paliza por 1-5 frente a Estados Unidos y se mostró satisfecho tanto por la parte individual como por el gran rendimiento colectivo de su equipo.



"Estoy feliz por el desempeño del equipo, feliz por marcar el primer gol con la selección, por representar a este país que nos llena de tanto orgullo y representar a toda esta gente y a todo un país que está ilusionado", afirmó en declaraciones a la retransmisión en EE.UU. de Telemundo nada más acabar este amistoso disputado en Maryland (EE.UU.).



Colombia extendió a 22 partidos su magnífica racha de invicto con una goleada por 1-5 frente al combinado estadounidense con tantos de Jhon Arias, Rafael Santos Borré, Richard Ríos, Jorge Carrascal y Luis Sinisterra.



Tras colocarse 0-2 en la primera mitad, un gol en la reanudación de Tim Weah acercó a los estadounidenses, pero Colombia reaccionó con furia y tres tantos consecutivos para cerrar un marcador muy abultado.

Vea también: Lorenzo no ve a Colombia favorito en Copa América: eligió sus candidatos



"La verdad es que en el segundo tiempo entramos un poco desconcentrados. Después tomamos un gol que no lo podemos tomar", reconoció Ríos.



"Pero bueno, nos cogió de sorpresa, nos motivamos más la verdad. No podíamos sumar otro gol y ese gol fue ahí bastante clave para nosotros", añadió.

Inesperada dedicatoria de Richard Ríos tras hacer su primer gol con la selección Colombia:

Por último, Ríos tuvo un mensaje muy especial para su madre con motivo de su primer tanto con la selección cafetera.



"Aprovecho para dedicárselo a mi mamá, que específicamente hoy está de cumpleaños. Este gol se lo venía pidiendo bastante a Dios. Se lo quiero dedicar a mi mamá, desearle un feliz cumpleaños, que Dios la bendiga, que pueda cumplir muchos más y espero en los próximos estar junto a ella y que la amo mucho", cerró.

Le puede interesar: Borré se olvida del invicto de Colombia y se enfoca en la Copa América



Colombia disputará el próximo sábado un amistoso más de preparación, esta vez contra el combinado de Bolivia, antes de empezar una Copa América en la que forma parte del Grupo D junto a Brasil, Paraguay y Costa Rica.