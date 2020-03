La verdad sobre Luis Suárez y España: le hizo un guiño a Carlos Queiroz

El pasado martes, desde algunos medios españoles surgió una versión que apuntaba a que el delantero colombiano Luis Suárez optaría por jugar para la selección de España y no para la colombiana luego de cumplir sus 22 años de edad y ser seleccionable solo para las categorías mayores.

Según la información mencionada, el futbolista tomaría esta decisión ante las pocas oportunidades que se ven para él en la Selección Colombia y una puerta que se le abriría por su buen presente en el Real Zaragoza de España que lo ha puesto en el radar de clubes de primera división, sumado a su juventud. No obstante, él mismo aclaró la situación.

“Sí tengo la doble nacionalidad, pero no he dicho que quería jugar en España, se malinterpreta todo, yo he dicho que no le cerraba la puerta, pero no precisamente con esas palabras textuales”, señaló el colombiano en diálogo con el programa radial ‘El Transistor’.

Asimismo, dejó claro que sí le gustaría jugar con Colombia por su familia samaria: “Son muchas decisiones que hay que tomar, pero al final yo soy colombiano, toda mi familia está allí y mis raíces son de allá, también como cualquier español que su sueño sería vestir la camiseta de la selección, pues a mí también me da mucha ilusión y sería un sueño vestir la camiseta de Colombia, pero yo no descarto jugar con España, sería una opción si Colombia no me llama o no me tiene en cuenta”.

Durante esta temporada, el atacante colombiano ha jugado 30 partidos oficiales en el fútbol español y ha convertido 17 goles, todos en el certamen de segunda división.