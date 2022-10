Lampard le hace justicia a James: “es el tipo de jugador que no tenemos”

James Rodríguez es uno de los nombres más reconocidos en el fútbol mundial. El colombiano dejó una huella importante en su paso por Real Madrid y Bayer Múnich. Sin embargo, su paso por Everton tampoco fue indiferente a pesar de no tener tanta relevancia.

Desde su llegada al cuadro inglés, el volante cafetero intentó dejar lo mejor de su fútbol. En su estancia en Inglaterra, James logró jugar 26 partidos en los cuales anotó 6 goles y dio 9 asistencias siendo uno de los hombres más determinantes de los ‘toffees’.

En Goodison Park las jugadas del cucuteño no pasaron desapercibidas. Más allá de eso James no pudo tener la continuidad que esperaba y terminó marchándose a Qatar para jugar con Al Rayyan. Pero todo parece indicar que los azules extrañan al colombiano.

Durante una corta entrevista sobre el nivel de juego del equipo azul, Frank Lampard hizo una referencia al cafetero y la imposibilidad de tener jugadores de su tipo.

“James era un tipo de jugador muy particular, el tipo de jugador que con toda honestidad no tenemos ahora y eso es todo. Es encontrar otras formas de conectar al equipo para que Dominic no esté aislado en su forma de jugar”, mantuvo Lampard en rueda de prensa.

Por ahora, el volante de Olympiakos espera seguir sumando minutos y recuperar la regularidad con el cuadro griego, todo esto con el objetivo de volver a su mejor versión y ser uno de los hombres presentes en los partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias al 2026.