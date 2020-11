Las mejores portadas: así despide la prensa del mundo a Diego Maradona

Los diarios deportivos 'As' y 'Marca' emplean una doble tapa con Maradona como protagonista principal, quedando en segundo plano los partidos de la Liga de Campeones del Atlético y el Real Madrid.



Junto a una foto del astro argentino, 'Marca' publica una de las frases significativas del 'Pelusa': "Si me muero quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra".