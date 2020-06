Lens le da la bienvenida y hace oficial la contratación de Wuilker Fariñez

El club francés Racing de Lens hizo oficial la llegada del arquero venezolano, Wuilker Fariñez, a sus huestes, luego de que Millonarios tardara en confirmar la transferencia, aunque ya se sabía que todo estaba arreglado y el futbolista venezolano ya había sido despedido del equipo capitalino, en donde actuó, de manera sobresaliente, desde 2018.

"Estoy muy feliz, pero sobre todo agradecido de que me hayan dado la oportunidad de unirme a RC Lens. ¡Depende de mí trabajar duro! Intentaré dar alegrías tan pronto como tenga la oportunidad. Me contaron sobre el fútbol en Francia, en particular, Gabriel Cichero, a quien tuve la oportunidad de conocer", aseguró Fariñez en palabras tomadas por la página web del equipo francés.

Y agregó: "Es un gran cambio en mi carrera y en mi vida, también es una gran oportunidad y daré todo para tener éxito porque esta institución lo merece. Soy un portero con gran explosividad y buenos reflejos en. Trato de aprender todos los días en el entrenamiento y en los partidos. En la vida, soy alguien respetuoso y dedicado. Estos son los valores que me han inculcado. Mis objetivos al venir aquí son sobre todo colectivos: permanecer en la Ligue 1 y terminar en lo más alto posible".

Por su parte, el entrenador, Franck Haise, afirmó: "Es un joven portero desde que tiene 22 años, pero al mismo tiempo, tiene mucha experiencia ya que ya tiene 22 partidos con Venezuela y grandes partidos en su haber en la Copa América. Es un buen guardián para el futuro. Es muy dinámico, con mucho ánimo. Está activo y conectado con el juego. Jean-Louis Leca sigue siendo claramente nuestro portero número uno. Como todos los jugadores extranjeros, hay un período de aclimatación e integración. Por eso iremos allí por etapas".