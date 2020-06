"Si James fuera imprescindible, Zidane lo pondría": mensaje de Maturana al colombiano

Francisco 'Pacho' Maturana habló en entrevista con Nexo de ESPN cobre el jugador James Rodríguez y su presente en el Real Madrid. Para el extécnico de la Selección Colombia hay que entender un poco a Zidane, quien piensa en el equipo y no en el bien de un solo futbolista.

Por eso, aunque la gente critique al entrenador del cuadro 'merengue', se debe recordar que sin la presencia de James el Real Madrid ha podido ganar varios títulos importantes, como las tres Champions League consecutivas.

"Tenemos que dejar los sentimientos a un lado, porque ahora todo entrenador que no pone a un colombiano es malo y entra en desgracia con Colombia. No debe ser así. El entrenador no es loco. Si para Zidane James fuera imprescindible, tenga la seguridad de que lo pondría porque él no pierde nada. Él tiene un compromiso es con el club y no con un jugador o un país en especial", dijo 'Pacho'.

Asimismo, opinó que siempre es clave en ese momento la actitud del jugador y el cómo afronta la condición de ser suplente, ya que para nadie es fácil.

"Siempre he pensado que el tema no son las cosas que pasan sino la actitud ante las cosas que pasan. No conozco un solo entrenador que tire piedras para su propia casa. A nosotros nos cuesta estrangular sentimientos y siempre pensamos que lo de nosotros es lo mejor. Hay que estar en la posición del entrenador y él tiene toda la libertad para elegir, de acuerdo su proyecto, los jugadores. Ya es la actitud que toma el jugador después de esa decisión", concluyó.

Hay que recordar que en esta temporada el colombiano James Rodríguez no ha tenido casi opciones de jugar con el Real Madrid, incluso el año pasado vivió una complicada situación física de lesiones que lo dejaron a un lado en la convocatoria.