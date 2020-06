James se destapó: próximo equipo, relación con Zidane y las ofertas que recibió

En medio de la lucha por el título de la Liga Española que tiene Real Madrid contra Barcelona en las últimas jornadas del torneo, en el partido del pasado domingo, donde el cuadro merengue venció a Real Sociedad con un polémico arbitraje, James Rodríguez volvió a ser titular en un partido del torneo local, cosa que no pasaba desde el año anterior antes de su lesión; situación que, sin duda, despertó varios rumores y comentarios.

Sin embargo, a pesar de los casi 80 minutos que tuvo como inicialista, los rumores en torno a James Rodríguez nunca se detienen. Su relación con Zidane, lo que él siente por Real Madrid y las diversas ofertas que tiene para su futuro son conversación diaria que aumenta en la especulación por el constante silencio del volante colombiano.

Lea también: Malas noticias: respuesta de Dimayor a los clubes por derechos de TV internaciona

Sin embargo, luego de mucho tiempo, James Rodríguez se ha destapado ante la prensa y lo hizo en medios nacionales, donde contó cada detalle de su situación en Real Madrid y algunas cosas del pasado que lo han marcado en su actualidad; así como lo que espera para su futuro y varias ofertas que tuvo en el pasado.

“Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Me deja tranquilo que la gente que está al lado mío y ha trabajado conmigo, sabe de lo que hablo. Me cuido como nadie. Entreno en mi día a día muchísimo. Siempre quiero mejorar. No hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo”, señaló el futbolista sobre su relación con Zinedine Zidane, al tiempo que negó que el timonel se haya molestado por su viaje a Medellín para el nacimiento de su hijo Samuel.

Sobre una posible salida del Real Madrid de cara al próximo mercado, señaló: “En el futuro no se sabe lo que va pasar, pero si me dan a elegir, escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones”.

También habló sobre su momento actual en el Real Madrid y lo hizo con mucha sinceridad: “Este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar”.

De interés: Conmebol da nuevo apoyo económico al fútbol colombiano

Incluso, James pidió que no se le insulte a Zidane en Colombia por no ponerlo a jugar: “No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. ¡Pediría mucho más respeto!”.

“Soy sincero: quiero estar siempre, soy competitivo. En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que, con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base, ha ganado cosas importantes con los jugadores de su confianza”, agregó James en la extensa entrevista.

También se refirió a la gran incógnita de por qué no recibe oportunidades de jugar en el elenco merengue: “Es buena pregunta, también lo quisiera saber. Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo”.

Lea aquí: Barcelona y Juventus se alistan para anunciar fichaje de 80 millones de euros

Y cerró hablando sobre su salida del Bayern Munich y varias ofertas que recibió para no estar en Real Madrid, pero que a la postre no se concretaron: “Estaré eternamente agradecido al Bayern y sobre todo a Jupp Heynckes que sacó de mí un nivel increíble. Bayern Múnich es un club top, pero el que no quiso seguir fui yo. Ellos querían hacer el uso de la opción de compra, pero hablé con un dirigente para que no la hicieran porque no me sentía cómodo y no era feliz. Cuando pasa eso en tu vida tienes que tomar decisiones, ellos lo entendieron perfectamente. En ese momento mi decisión fue esa y no me arrepiento.

“Después hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó. Yo realmente quería que la gente del Madrid se quedara con la imagen que dejé antes de irme al Bayern, porque sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo".

"También hubo una oferta de Italia, pero no me convenció porque sentía que no era buena. En su momento mi representante Jorge Mendes me dijo que el Real Madrid lo había llamado, que tenían una propuesta de China; yo le dije que a China no voy por más que ellos (Real Madrid) quieran. No estaba preparado para irme a China porque siento que puedo dar mucho más fútbol en Europa”.