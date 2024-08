Leonel Álvarez juega con fuego: tercera derrota y “cosas inexplicables en Emelec”

Una durísima semana para Leonel Álvarez en la Liga Pro de Ecuador. Un mazazo sufrido para el entrenador antioqueño que no ha podido enderezar el mal comienzo con Emelec en la segunda vuelta. El equipo eléctrico no sabe lo que es marcar en el campeonato en las primeras tres fechas disputadas y en el último lugar por tres derrotas y como si fuera poco, una fuerte sanción.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol castigó a Emelec por deudas, que, supuestamente, no fueron pagadas en la fecha límite como plazo final. Con esto, perdieron tres unidades en el campeonato y, con 0 puntos, quedaron con –3. Sin levantar cabeza, cayeron en, tal vez, el mejor partido disputado hasta la fecha contra El Nacional en condición de local.

Sin embargo, Emelec no pudo durante los 90 minutos y en una discutida acción del VAR, Jhon Jairo Sánchez anotó en propia puerta para darle el triunfo a los ‘Puros Criollos’ ecuatorianos. No han anotado todavía y no reaccionan en el fondo de la tabla, una situación crítica que llevó a que los hinchas protestaran tras el partido ante José Pileggi, presidente del club y frente a los directivos.

LEONEL ÁLVAREZ ANALIZÓ LA DERROTA: “HAY COSAS INEXPLICABLES”

Tras la tercera derrota con Leonel Álvarez como director técnico de Emelec, en la rueda de prensa, el antioqueño sentenció, “hay cosas inexplicables. Generamos todo para ganar, desafortunadamente no estuvimos finos en el último tercio de la cancha. Generamos por las bandas, por el centro, pero esto es fútbol y uno nunca deja de sorprenderse”.

Luego, afirmó que es el mejor juego, “hicimos una gran parte en el primer partido que hicimos. Es el mejor partido de los seis que hemos jugado, la intención la dinámica que tuvimos nos deja contentos. Es ilógico decirlo porque cuando pierdes no se ven las cosas buenas. Hay que seguir trabajando, este es un buen grupo, hay que seguir confiando en los muchachos”.

Además, Leonel Álvarez se refirió a aspectos arbitrales que pudieron conllevar a la derrota por incidencia del juez central. El VAR no pitó una pena máxima contra Diogo Bagüí, “no es abrir el paraguas, no me dé nada, pero tampoco me quite, hubo un penal clarísimo a Bagüí en el minuto 7”. Pese al mal inicio de Leonel Álvarez, el entrenador colombiano cuenta con el apoyo de los directivos de Emelec para sellar su continuidad.