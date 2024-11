Leonel Álvarez rompe las internas con Emelec y mandó recado: “Que se vayan”

Para nadie es un secreto que Emelec en estos momentos no pasa por un camino sencillo. Dos directores técnicos han sufrido bastante a lo largo del 2024. El primero fue Hernán Torres, que reveló que, desde que firmó, era como si lo quisieran echar desde el primer día. Luego, Leonel Álvarez tomó las riendas, pero su gestión tampoco ha podido ser suficiente para recomponer el camino.

A Leonel le tocó lidiar con una dura sanción por falta de pagos dentro de la institución que acabó con una resta de tres puntos en el arranque del torneo. Los malos resultados de un equipo sin salvación impactaron fuertemente en un histórico de Ecuador y poco a poco se empezó a agudizar más la crisis económica y deportivos.

Se enfrentan a otras sanciones por jugadores que ya no están en la institución y que demandan dinero que no ha pagado Emelec. Tanto así que hace poco soltaron que podría irse descendido a la segunda división ecuatoriana en caso de que no adeude todo el dinero que le exigen. Pues, FIFA ya los penalizó con no fichar, resta de puntos y podría venir ese castigo duro.

Toda esta situación, sumado a la renuncia de José Pileggi como presidente de Emelec habría llevado a Leonel Álvarez a tomar fuertes decisiones y de mandar un recado a directivos y a sus jugadores.

SE ROMPE TODA LA INTERNA DE LEONEL ÁLVAREZ Y EMELEC

Todo este problema que se ha suscitado bajo la gestión del antioqueño abre las grietas para la próxima temporada todavía con Leonel Álvarez como director técnico sin mayores novedades sobre su futuro dentro del banquillo. Y es que, la crisis económica, sumado a la imposibilidad de fichar por la sanción de FIFA pone en aprietos a la institución y los jugadores actuales están al borde de irse.

En ese orden de ideas, el periodista Steffano Dueñas del programa De Una, afirma que Leonel Álvarez llegó a su límite con las decisiones de la mayoría de los futbolistas de irse del club, tanto así, que el ex Deportivo Pereira mandó un recado. Sin poder fichar, tendría que formar un equipo sumamente con juveniles, “que se vayan los que tengan que irse”, habría sentenciado Leonel.

De acuerdo con información de ese mismo medio, revelaron que Leonel Álvarez y su cuerpo técnico están al día con sus pagos. El problema pasa por los jugadores a los que les deben más de tres meses de sueldo.