Leonel Álvarez sentenciado en Emelec: "No conozco otro camino"

Durante toda esta temporada en el fútbol ecuatoriano, Leonel Álvarez ha tenido que lidiar con una montaña rusa, principalmente, por los malos resultados que ha obtenido con Emelec. El club eléctrico no levanta cabeza y se sigue sumergiendo en caminos difíciles en la tabla de posiciones pensando en apuntar a competencias internacionales.

Emelec también sufrió bastante por temas económicos que todavía se sienten dentro de la institución y que ha puesto en peligro el bienestar del equipo por enfrentarse a sanciones por falta de pagos a exjugadores en el último tiempo. La FIFA castigó al club con la imposibilidad de fichar y, además, con la resta de tres puntos.

Vea también: Leonel Álvarez sufre nuevo dolor de cabeza en Ecuador: se expone a dura sanción

Con este panorama, Emelec de Leonel Álvarez se ubica en la penúltima casilla con apenas siete unidades solo superando a Cumbayá. Los eléctricos deben levantar la cabeza en los cinco partidos que restan para culminar la segunda jornada. Con 15 puntos en disputa, podrían llegar a la parte alta, pero necesitan ganar todo lo que les queda.

NUEVO DOLOR DE CABEZA PARA LEONEL ÁLVAREZ TRAS PERDER EL CLÁSICO VS BARCELONA

Emelec sufre bastante en este certamen y, a falta de levantar la cabeza en la Serie A de Ecuador, Barcelona les agudizó la crisis con una fuerte derrota. El club eléctrico cayó 2-1 en el clásico del astillero. En la rueda posterior al partido, Leonel Álvarez lamentó la derrota y pidió perdón a los hinchas que han acompañado al club durante esta difícil campaña.

En dos acciones claves, Emelec perdió los puntos y se fue sin nada del clásico del astillero, “el partido se resuelve con dos pelotas que son desconcentraciones. Ellos aprovecharon bien el cobro de tiro de esquina y fueron eficaces. Fue un partido parejo y bien jugado, más por nosotros, que generamos y tuvimos más posesión de la pelota en el primer tiempo; no tanto en el segundo, pero aún así provocamos dos acciones clarísimas con Juan Pablo Ruiz. Nos definen con pelota quieta un partido en el que teníamos muchísima ilusión de sumar”.

Le puede interesar: Leonel Álvarez abrió polémica con la selección de Ecuador: “por eso no regresan”

Pese a la derrota, el estratega antioqueño espera seguir luchando por enderezar el camino con un objetivo claro en la búsqueda por clasificar por lo menos a copas internacionales, “no hay otra que seguir trabajando e insistiendo, no conozco otro camino. Siento mucha vergüenza por nuestros hinchas, nosotros trabajamos por los tres puntos y no tenemos la fortuna de convertir”.

Finalmente, en la cuerda floja, Leonel Álvarez reveló cuál es el máximo objetivo sabiendo que ya no tienen posibilidades de pelear por el título, “queda seguir insistiendo y trabajando para llegar a la Sudamericana. Yo creo en estos muchachos y admiro. También debemos ser más eficaces en esa marca”.