Leyenda de Liverpool ninguneó a Luis Díaz: "puedes encontrar otro y reemplazarlo"

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz se ha convertido en una de las grandes figuras de Liverpool. El extremo de 27 años se ha ganado el cariño de la afición por sus buenas actuaciones dentro del terreno de juego, en donde ha demostrado gran desequilibrio y sacrifico.

A pesar del destacado rendimiento en la temporada 2023-2024, a Díaz se le criticó por un sector de la hinchada de Anfield por la poca efectividad en momentos definitivos.

Incluso, desde una zona de Liverpool se ha informado que la continuidad del colombiano no es tema principal, ya que aún tiene contrato hasta 2027.

Ante este panorama, también se ha dado a conocer que importantes clubes como París Saint Germain y el FC Barcelona estarían interesados en los servicios de Luis Díaz, pero los 'reds' solo permitirían su salida por una cifra superior a los 70 millones de euros.

Michael Owen le restó importancia a Luis Díaz

A pocas semanas para el inicio de la temporada 2024-2025, el exfutbolista Michael Owen, exjugador de Liverpool que ganó seis títulos con los 'reds', le restó importancia al papel que cumple Lucho Díaz en el equipo de la Premier League.

En diálogo con AceOdds, Owen aseguró que jugadores como Luis Díaz y Darwin Núñez son fáciles de encontrar y reemplazar.

"Definitivamente puedes conseguir otro Luis Díaz o Darwin Núñez o Curtis Jones o quien sea. Puedes encontrar a esos jugadores ahí fuera. Son jugadores realmente, muy buenos. Puedes encontrarlos", dio Owen

El exdelantero tomó al colombiano para referirse a las supuestas dudas que hay en Liverpool para definir el futuro del defensa central Viirgil Van Dijk y del delantero Mohamed Salah.

Y es que tanto Van Dijk y Salah inician su última temporada de contrato y desde las oficinas de Anfield no se han llevado a cabo negociaciones para renovar sus vínculos.

"No puedes reemplazar a Virgil van Dijk. No puedes reemplazar a Mo Salah. Simplemente no puedes. Mi mayor preocupación para el Liverpool son sus mejores jugadores, quienes marcan la diferencia, con el debido respeto, en cualquier equipo, o digamos el equipo del Liverpool, de tu plantilla de 25 hombres, 21 de ellos o lo que sea son jugadores que puedes comprar o producir de su equipo juvenil", explicó.