Alexis Sánchez saldrá del Ínter, llegará a Francia y será competencia de un colombiano

El presidente del Marsella, Pablo Longoria, confirmó este domingo que existen conversaciones con el atacante chileno Alexis Sánchez, que podría ser liberado por el Inter de Milán y cuyo perfil "se ajusta totalmente" al club francés.

"Decir que va a venir al Marsella, no. Decir que es un jugador con el que tenemos una conversación, sí", declaró Longoria al micrófono de Amazon Prime Video.

"Es un perfil que se ajusta totalmente con lo que queremos poner en marcha. Pero esto depende de otro club, el Inter, al que hay que respetar", añadió el dirigente sobre el futbolista chileno, que según la prensa estaría cerca de rescindir su contrato en Italia.

Vale recordar que Marsella ya había sumado hombres en ataque, entre ellos el colombiano Luis Javier Suárez, quien dejó las filas del Granada de España.

Alexis Sánchez, de 33 años, publicó el domingo en Instagram un mensaje dando a entender que pronto regresará a los terrenos de juegos: "See you soon" (hasta pronto), escribió el que es jugador del Inter desde 2019.