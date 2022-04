América, Santa Fe, Equidad y Millonarios ganaron en la fecha 10 de la Liga Femenina

Comenzó la fecha 10 de la liga Betplay femenina de nuestro país que dejó victoria para América de Cali, Independiente Santa Fe, La Equidad y Millonarios en el primer día de esta fecha del torneo colombiano que cumple con la primera fase del 'todos contra todos'.

La jornada de esta fecha 10 de la Liga Femenina colombiana comenzó con la victoria contundente de América de Cali en el clásico vallecaucano ante el Deportivo Cali en el cual las escarlatas ganaron con un resultado de 4-0.

Los goles del equipo fueron de Lizeth Ocampo en un autogol en el primer tiempo, de la defensora Tatiana Castañeda de cabeza y doblete de la capitana y referente Catalina Usme que consiguió las últimas dos anotaciones del equipo.

Tras la victoria del América, Independiente Santa Fe también se quedó con los tres puntos del juego ante Deportes Tolima en el estadio Nemesio Camacho El Campín tras un marcador de 3-0 y un gran juego del equipo cardenal.

Los goles de este encuentro fueron de Viviana Acosta en el minuto 36, después apareció Andrés Pérez al 72 y finalmente Nelly Córdoba consiguió el 3-0 final y los tres puntos para las leonas que son terceras en la tabla de clasificación con 22 puntos.

En el tercer partido de la jornada Equidad dio la sorpresa y superó en condición de visitante al Atlético Huila en un gran partido de las aseguradoras que volvieron a la victoria después de su derrota en casa ante Pereira.

El equipo local comenzó ganando con anotación de Sara Marín al minuto 32 del equipo, pero las aseguradoras lucharon por el resultado y sobre el minuto 68 Jackeline Rodríguez marcó la igualdad. Cuando todos pensaban que se terminaría así el partido, apareció Génesis Flórez quien al 90+1 sentenció la victoria bogotana.

En el último partido de la jornada, Millonarios en condición de visitante superó al Deportivo Pereira gracias a la anotación de Leidys Calvo en el final del primer tiempo en un partido en el que el equipo embajador fue superior.

Este domingo se estará jugando los últimos cuatro partidos de la fecha que son: Bucaramanga vs Nacional a las 11:00 a.m., Fortaleza vs Real Santander a la 1:00 p.m., a esa misma hora se miden Medellín vs Cortuluá y finalmente Orsomarso ante Junior.