Dimayor reveló dura noticia para la Liga BetPlay Femenina 2025: "No hay más"

La Liga Betplay Femenina 2025 no ha dado su puntazo inicial y ya tiene varios problemas. Desde la Dimayor, las voces de la directiva han manifestado que ya se trabaja en lo que será el campeonato del siguiente año. Todo esto, con la advertencia de una dura situación.

Fernando Jaramillo, presidente del ente rector del FPC, habló sobre lo que será la disputa del torneo femenil para el próximo curso. El directivo reveló que ya hay un plan de trabajo y que desde hace 15 días se envió la notificación a los clubes indicando como se trabajará el sistema de campeonato y las fechas.

En diálogo con medios nacionales, el presidente reveló que ya está pactada una fecha de inicio y fin de acuerdo al calendario de competencias internacionales. “Ya mandamos la circular hace más de dos semanas. Los clubes están contestando, la idea es iniciar en febrero y terminar en septiembre, antes de la Copa Libertadores”.

Sin embargo, es importante recordar que para el próximo año, la Liga tendrá que ser interrumpida por la Copa América Femenina 2025. El torneo de selecciones se realizará entre el 12 de julio y el 2 de agosto, pausará las competencias locales.

Además de ello, el jefe administrativo de la Dimayor confirmó una noticia complicada para el crecimiento de la Liga. Jaramillo reveló que a pesar de las gestiones no hay hasta el momento más patrocinadores adicionales a Betplay: “Le vamos a meter todo al fútbol femenino a pesar de que no tenemos el apoyo de la empresa privada, solo de nuestro patrocinador BetPlay. Pero no hay nadie que le haya apostado diciendo, Acá estamos presentes apoyando el fútbol femenino”.

Para el desarrollo de la Liga Femenina se espera encontrar más apoyos a final de año. Desde la directiva también se confirmó que el sistema de juego será todos contra todos por sorteo y que la definición tendrá cuadrangulares hasta llegar a la gran final.

Se espera que en las próximas semanas hay novedades adicionales sobre el torneo. Aún se espera por definir que equipos tendrán plantel femenino de cara a la siguiente temporada.