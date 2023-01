¿Cuál es el formato que tendrá la Liga Femenina 2023 y cómo se jugarán las finales?

Todo listo para la Liga Betplay Femenina 2023, la cual se disputará del 4 de febrero al 30 de junio, las fechas que escogió la Dimayor teniendo en cuenta el Mundial Femenino de Australia - Nueva Zelanda, que iniciará en julio y donde Colombia tiene participación.

Para esta oportunidad, el torneo durará cerca de cinco meses, la edición más larga que se ha hecho; y contará con la participación de 17 clubes, los cuales jugarán todos contra todos en la primera fase y de ahí en adelante hay cuatro etapas más para definir al campeón.

Así será el formato de la Liga Femenina 2023:

Fase 1: Todos contra todos, los ocho clasificados pasarán a cuartos de final.

Fase 2: Se dividirán en cuatro llaves los cuartos de final: 1vs8 2vs7 3vs6 4vs5, todos en partidos de ida y vuelta.

Fase 3: Semifinal Ida y vuelta: llave A vs llave D, llave B vs llave C.

Fase 4: Final Ida y vuelta

Estos son los equipos participantes:

América de Cali

Deportivo Cali

Millonarios FC

Independiente Medellín

Atlético Nacional

Deportivo Pereira

Junior FC

Llaneros FC

Deportes Tolima

Atlético Huila

Cortuluá en asociación con Águilas Doradas

Atlético Bucaramanga

La Equidad

Real Santander

Deportivo Pasto

Boyacá Chicó

Independiente Santa Fe

Así se disputará la Fecha 1: