El drama en la desaparición de Atlético Huila femenino, campeón de Liga y Libertadores

Leer: "Siempre me preguntaban cuál era mi sueño, y siempre decía poder jugar fuera del país": Gavy Santos

Sin embargo, a medidos del 2020, mientras se hablaba de la realización de la Liga Femenina en medio de la pandemia y se confirmaba los equipos participantes, el Atlético Huila oficializaba su retiro del campeonato, siendo una noticia inesperadas tanto para los hinchas como para las mismas jugadoras, que paradójicamente se enteraron de la decisión por los medios de comunicación, ya que a pesar que la noticia era confirmada, el plantel no les habían notificado de la situación.

“Realmente fue bastante complicado, porque era un proceso, ya se había convertido en un proyecto de vida, de poder seguir siendo la referente dentro del equipo, nuevo proceso y haciendo cada vez más grande el Huila y de un momento a otro decir, ya no más, miren a ver qué van hacer. Fue muy complicado, hasta la última hora me confié de otro equipo y me quedó mal, pero gracias a Dios Fortaleza me abrió las puertas, no fue una buena temporada para mí, pero pues al final siempre tienes tu recompensa”, narró Gavy Santos en medio de la entrevista para Alerta Tolima.