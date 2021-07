Nicole Regnier anunció su retiro del fútbol profesional y argumentó fuertes motivos

Una de las futbolistas colombianas que mayor renombre tuvo en los últimos años fue la atacante Nicole Regnier, quien tuvo la oportunidad de jugar en Europa y varios clubes de la liga femenina local.

La joven futbolista también tuvo tiempo para participar en algunas campañas publicitarias y generar otros ingresos extra, además de un corto paso por la Selección Colombia. Sin embargo, a sus 26 años anunció el sorpresivo retiro del fútbol profesional asegurando que no es sostenible practicar este deporte en Colombia.

“Se terminó, no va más. Estoy contenta con la decisión, no fue de la noche a la mañana. El cuerpo sufre mucho luego de la competición en la que estuve, jugaré siempre, pero no a nivel profesional… Uno de los motivos es la liga muy corta, ahí no veía una evolución. Yo pensaba en qué me podía dedicar si solo sé patear una pelota, pero la vida me mostró más cosas. Empecé a darme cuenta que ya no era feliz jugando fútbol profesional, todo se me fue como muriendo y en la última liga ya no me daba ganas de viajar y no veía un propósito de ir a entrenar. Pensé que era el momento de buscar algo que me hiciera feliz”, contó la deportista a través de Win Sports.

Luego expresó lo que siente en su faceta como comentarista: “Me sentí muy bien porque estoy hablando de lo que me apasiona. Fue un privilegio haber debutado y salió chévere. Como jugadora me dolía mucho como nos daban duro, porque uno siempre intenta dar lo mejor. Sí hay cosas por corregir, pero muchas veces son muy duros con los jugadores”.

Y cerró hablando del complejo presente de la liga femenina: “Ahora hay niñas de 15 o 16 que ya están debutando y antes no era tan común. Hoy en día estas niñas llegan con mucho ritmo y ganas. El nivel es cada vez mejor y creo que de momento lo han hecho muy bien… Pero estamos obligadas a buscar otras profesiones cuando ves que solo te hacen contratos por 3 meses y la Liga dura dos. Cuando haya una liga estructurada de un año, seguramente se podrá vivir del fútbol”.

El último equipo de Regnier fue el Servette FC en Suiza. Antes estuvo en junior donde salió denunciando acoso por parte del entrenador y también vistió la camiseta de América. Asimismo, tuvo el privilegio de jugar para Atlético de Madrid y Rayo Vallecano en España.