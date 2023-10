Yoreli Rincón y el día que le dijeron que "no servía para el fútbol"; a los 12 años se fue de casa

Yoreli Rincón, una de las mejores jugadoras de la historia de la Selección Colombia femenina, habló en una entrevista sobre las dificultades que enfrentó en sus inicios para poder dedicarse al fútbol.

Rincón, quien actualmente juega en Atlético Nacional, contó que desde pequeña mostró un gran talento para el fútbol. "Yo era la goleadora de la liga de niños", dijo. "Los pelaitos... el segundo (goleador) terminaba con 20 goles y yo terminaba con 40. Los doblaba, cómo, yo no sé".

Sin embargo, la jugadora aseguró que no fue fácil que la dejaran jugar fútbol. "Me presenté en las selecciones y me dijeron que no servía para el fútbol", relató. "Una desilusión. Si seguí jugando fútbol, que no iba a llegar a ser nada en la vida. Que me dedicara a estudiar".

Ante esta situación, Rincón decidió irse de casa a los 12 años para perseguir su sueño. "Mi entrenador tenía videos míos y los mandó a varias selecciones: Antioquia, Valle, Bogotá y Tolima", dijo. "Tolima sí respondió, me hicieron una prueba en Ibagué y me fui con un morral. A los doce años me fui de la casa. Solita".

La jugadora reconoció que sus padres se mostraron preocupados por su decisión. "Mi papá y mi mamá casi se mueren", aseguró. "Además porque iba para la casa de un señor. Él me acogió como una hija y ese man me ayudó muchísimo, me dieron todo".

Rincón, quien ha jugado en clubes de Italia, Suecia, Brasil y Estados Unidos, ha sido una de las figuras más destacadas del fútbol femenino colombiano. Ha sido campeona de Copa Libertadores y convocada a la Selección Colombia de mayores en múltiples ocasiones, pese a que no fue tenido en cuenta durante los últimos años para la categoría absoluta.