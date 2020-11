"A la brava no le pago a nadie": dura respuesta de Pimentel a las empresarias

Después de que un grupo de trabajadoras impidiera la movilización del bus de Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia, debido a una deuda económica (cerca a los 28 millones de pesos) que tienen con el cuadro 'ajedrezado'; Eduardo Pimentel salió a declarar en un medio nacional sobre lo ocurrido con Diana Rojas.

"Este es un club que no tiene dificultades, no les debe a jugadores, no debe arriendos, no debe absolutamente nada. En marzo entramos en una pandemia (Covid-19), no se pudo arreglar nada de ese tema y nos toca pagar lo que se hizo mal. Todo lo nuestro está soportado con documentos y versiones de los jugadores de la ropa, que tuvimos que mandar a hacer con otra empresa", sostuvo el accionista del cuadro boyacense.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de la empresaria, Pimentel explicó que tiene en mente demandarla porque según él: “ellas no pueden cobrar por mano propia, quieren cobrar a la brava lo que mal han hecho y yo a la brava no le pago a nadie y menos cuando nos han fallado a todo", agregó el dirigente en 'La W'.

Por otra parte, la empresaria Diana Rojas expresó que a través del incumplimiento de los pagos por parte del club (Boyacá Chicó) debió entregar las maquinas a las trabajadoras que son madres cabeza de familia como prenda de pago. Además, dejó ver que: “me tocó despedir empleadas porque no teníamos cómo pagar los sueldos", dijo la señora Rojas.

Finalmente, hay que recordar que la señora Diana habló con el presidente del Boyacá Chicó, Ricardo Hoyos en donde acordaron una reunión para el día martes. No obstante, Eduardo Pimentel manifestó que la deuda será cancelada a finales del mes de noviembre.