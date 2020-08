A Pelusso le preguntaron por los líos de James y terminó reprendiendo a Omar Pérez

El polémico presente de James Rodríguez en Real Madrid sigue siendo tema de opinión en propios y extraños mientras logra salir del equipo merengue y situarse en otra liga. En este caso, quien decidió hablar sobre el mediocampista colombiano fue Gerardo Pelusso, exentrenador que hoy trabaja de la mano de Conmebol.

El uruguayo, quien conoce muy bien el fútbol colombiano tras ganar la Copa Sudamericana con Santa Fe en 2015 y dirigir al Deportivo Cali en 2018, señaló que la culpa es de James y aprovechó para recordar viejos momentos amargos que vivió en Independiente Santa Fe con Omar Pérez, donde tuvieron un duro inconveniente que desencadenó la salida del entrenador en medio de la temporada 2016.

“Él único que tiene la respuesta es James, antes tenía problemas con el otro técnico (Kovac en Bayern) y ahora es con Zidane… ¿usted cree que Zidane es tonto? Si anda bien y es mejor en el puesto de él, obvio lo va a poner”, señaló en primera medida a través de una entrevista con el medio 'As Colombia'.

“Por ejemplo, a mí en Colombia me tocó sacar al ídolo (Omar Pérez entre 2015 y 2016), porque para mí, si un jugador no está para jugar es por rendimiento, sea por una lesión, porque no está bien o por lo que sea; si no está para jugar, conmigo no juega, punto. Yo no le miro la cédula ni la cara, yo le miro el rendimiento”, señaló el timonel.

“La hinchada de un club, cuando tiene un ídolo, no ve nada ni razona, ve a su ídolo y nada más… Entonces, si no pone a James, Zidane es un mal tipo; el hincha es así, es algo de análisis de carácter social”, contó Pelusso, en parte haciendo referencia a esa noche que vivió en Santa Fe cuando un grupo de fanáticos fueron al hotel de concentración de Santa Fe para pedirle al timonel que le diera otro trato a Omar Pérez.

“A mí me ha pasado, yo no choqué una sola vez con esa piedra (‘sentar’ al ídolo) en mi carrera. Cuando el ídolo está en el final de su carrera, cuando ya no rinde por determinadas situaciones el técnico tiene dos caminos: o no lo pone y pone a otro que juegue mejor o con tal de que nadie le diga nada lo pone y juega con 10. A mí me toco varias veces evaluar esa situación, pero el hincha quiere a su ídolo, no entiende razones”, finalizó.